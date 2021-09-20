شكرا لقرائتكم خبر عن 15 صورة من أول تدريب للزمالك فى معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، أول مران فى معسكر برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الاستعداد لمواجهات دورى أبطال أفريقيا والموسم الجديد وكأس مصر، وعقد كارتيرون جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الصباحي على ملعب فندق الإقامة.

وشرح المدير الفني للاعبين خطة تدريب اليوم وطالبهم بالتركيز في الفترة الحالية، خاصة أن الزمالك مقبل على مباريات مهمة سواء محليا أو أفريقيا.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية وتأهيلية قبل انطلاق المران الصباحي، ثم خصص الجهاز الفني فقرة بدنية للاعبين في بداية التدريب.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات، وأدت كل مجموعة تدريبات بدنية تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه المسائي في السادسة والنصف مساءً على الملعب الفرعي باستاد برج العرب.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.



اشرف بن شرقى



الونش



تدريب الزمالك فى برج العرب



تدريب الزمالك



تدريب فريق الزمالك



حراس الزمالك



حمزة المثلوثى



عبد الشافى



عمر السعيد



كارتيرون



محمد عواد وأبو جبل



مدرب حراس الزمالك



مران الزمالك



مصطفى فتحى وعمر كمال