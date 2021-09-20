شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى بالمجموعة الأولى والأهلى فى الثالثة بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم قرعة بطولة الأندية العربية 33 لكرة السلة والتي يستضيفها حامل اللقب نادى الاتحاد السكندري فى الفترة من 29 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن تواجد الاتحاد السكندري بالمجموعة الأولي إلى جانب أندية بليدة "الجزائر"، الميناء "اليمن"، واتحاد الفتح "المغرب".

ووضعت القرعة فى المجموعة الثانية فرق الشارقة، اليرموك من الكويت، الوكرة " قطر"، اليونان "السودان"، الزهراء "تونس".

وتضم المجموعة الثالثة أندية الأهلي "مصر"، وداد بوفاريك"الجزائر"، حضرموت "اليمن"، الفتح"السعودية".

بينما تضم المجموعة الرابعة أندية بيروت "لبنان"، البطائح "الإمارات"، الكويت الكويتي ، الغرافة "قطر"، المنامة "البحرين".

وتبدأ البطولة، بإقامة مباريات الأدوار التأهيلية التي تجمع 18 فريقا ، حيث تقام مباريات الأولي والثانية بصالة برج العرب ، بينما تقام مباريات المجموعة الثالثة والرابعة علي صالة الاتحاد السكندرى.

وتقام مباريات الافتتاح بين الاتحاد السكندري واتحاد الفتح المغربي .

وتشهد النسخة الحالية رقماً قياسياً في المشاركة هو الأعلى في تاريخ المسابقة، حيث يشارك 18 فريقاً هي أندية الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، الشارقة والبطائح من الإمارات، الكويت واليرموك من الكويت، الميناء وشعب حضرموت من اليمن، الغرافة والوكرة من قطر، اليوناني من السودان، الزهراء الرياضي من تونس، المنامة البحريني، بيروت اللبناني، الفتح السعودي، اتحاد الفتح المغربي، وداد بوفاريك وأسرة سريع مدينة بليدة من الجزائر واعتذر كل من الكرامة السوري وخدمات البريج الفلسطيني.

وستوزع الفرق على 4 مجموعات بواقع 4 في مجموعتين و5 في المجموعتين المتبقيتين بحيث تقام مباريات الدور التمهيدي على صالتي نادي الاتحاد وبرج العرب بطريقة الدوري من دور واحد ثم يتأهل فريقان من كل مجموعة لدور الثمانية الذي ستقام مبارياته اعتباراً من 6 أكتوبر في برج العرب بلقاء الأول مع الثاني من كل مجموعة على أن يكون 5 أكتوبر هو يوم الراحة الوحيد.