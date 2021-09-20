شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جماعية لمستبعدى الأهلى من مباراة السوبر برعاية محمد محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد محمود، لاعب النادى الأهلى، صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام جمعته بزملائه من المستبعدين من قائمة الفريق الأحمر التى تستعد لمواجهة طلائع الجيش غداً الثلاثاء فى كأس السوبر المحلى، وظهر بيرسى تاو أحدث الوافدين للقلعة الحمراء فى الصورة بالإضافة إلى جونيور أجاي.



لاعبو الاهلى (1)



لاعبو الاهلى (2)

وتأكدت جاهزية طاهر محمد طاهر، لاعب النادى الأهلى، لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية فى كأس السوبر، بعد اجتيازه الفحص الطبى الذى خضع له منذ ساعات بعدما غادر مران المارد الأحمر مساء السبت الماضى بمعسكر الفريق فى الإسكندرية لإصابته بكدمة فى الركبة لم يستطع على إثرها خوض المران.

وفضّل الجهاز الطبي للأهلي عدم استكمال طاهر محمد طاهر مران الفريق مساء السبت حتى لا تتفاقم إصابته، ثم خضع للفحص الطبي قبل مران الأحد لتحديد موقفه من بطولة السوبر المصرى وتأكدت سلامته ليصبح جاهزاً لموقعة الطلائع.

من ناحية أخرى، رفض مسئولو النادي الأهلي تعديل عقود الفريق الجماعية بالفريق بدعوى أن أكثر من نجم بالفريق تلقى عروضاً وإغراءات كثيرة الفترة الماضية ويأتي في مقدمتهم ، حسين الشحات وأليو ديانج وبدر بانون وأفشة ومحمد شريف ، وأكد مسئولو الأهلي أن العروض الخارجية لا يمكن أن تكون سبباً في إجبار النادي على تعديل عقود اللاعبين حتى لو رفض هؤلاء اللاعبين عروض من أندية خارجية الفترة الماضية يأتي في مقدمتهم ، حسين الشحات والمالي آليو ديانج وبدر بانون وشريف وأفشة.

وشهدت الأيام الماضية تلميحات من جانب بعض لاعبي الفريق برغبتهم في تعديل عقودهم وزيادتها بشكل يتناسب مع وضعهم الحالي في الفريق، كما أكد وكلاء هؤلاء اللاعبين رفضهم عروضاً مغرية من أندية خارجية لذا فهم يستحقون تعديل عقودهم ، لكن إدارة الأهلي أكدت أن فكرة تعديل العقود لن تكون إلا لبعض اللاعبين الذين ترى الإدارة أن عقودهم لم تعد تتناسب مع مكانتهم الحالية بالفريق.