شكرا لقرائتكم خبر عن جولة جديدة من المفاوضات بين الأهلى وجونيور أجاى لفسخ العقد بعد السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الأهلى على عقد جلسة جديدة من المفاوضات مع النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق لحسم مسألة فسخ تعاقده، وذلك عقب مباراة السوبر المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب في الإسكندرية، وقرر الأهلى وضع أجاى على قائمة الانتظار بعد عدم التوصل لقرار نهائى يخص مستقبل اللاعب قبل غلق باب القيد الصيفى.

وكشف مصدر بالنادى الأهلى أن النيجيرى جونيور أجاى يفضل العروض الخارجية عن الدورى المصرى، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "جونيور أجاى لا يزال ينتظر عروضاً من دوريات لم يتم غلق باب القيد فيها، وفى حال عدم توصله لعروض خارجية سيبقى بالدورى المصرى".

وأضاف المصدر، "أجاى يملك عروضاً من فاركو وفيوتشر وبيراميدز، ولكنه يضعها فى المرتبة الثانية بعد العروض الخارجية".

وكان الأهلى قد أعلن ضم ثنائى أجنبى للموسم المقبل هما لويس ميكيسون من سيمبا، وبيرسى تاو من برايتون، ويملك الأهلى حاليا 6 لاعبين أجانب هم على معلول، وأليو ديانج، وبدر بانون، وجونيور أجايي، ولويس ميكيسون، وبيرسى تاو، فيما تم إعارة والتر بواليا لمالاتيا سبور التركى.

ويحتاج الأهلى للتخلص من لاعب أجنبى قبل بداية الموسم المقبل، إذ تسمح لائحة القيد للدورى فى الموسم المقبل بقيد 5 لاعبين أجانب، مع معاملة اللاعب الفلسطينى على أنه لاعب مصري.

وابتعد جونيور أجايى عن مستواه منذ عودته من الإصابة ما جعله خارج حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خلال مباريات فريق الاهلى فى الفترة الأخيرة مفضلاً الدفع بمحمود كهربا وطاهر محمد طاهر على النيجيري.

واجمالا لعب أجاى مع الاهلى 161 مباراة بكل البطولات بإجمالى 11304 دقيقة لعب سجل 41 هدفا وصنع 30 هدفا ونال 14 إنذارا، وحصد مع الأهلى 4 بطولات للدورى وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدورى الابطال الافريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى.