شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب يكشف دور رابطة الأندية: هدفنا تسويق المسابقات بما يليق بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب، عضو رابطة الأندية المحترفة، عن الدور الذى من المقرر أن تقوم به الرابطة بعد اعتمادها من قبل اتحاد الكرة، وقال دياب فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، رابطة الأندية هى التى تعبر عن مصالح الأندية أو الـ 18 ناديا بالدورى، ممثلة فى 5 أعضاء وتقوم بالتسويق لحقوق الأندية للوصول إلى ظهور المنتج وزيادة قيمته التسويقية بشكل يليق بدولة بحجم مصر.

وأضاف دياب، إدارة الدورى من اختصاص لجنة الأندية، وننسق مع اتحاد الكرة فى البطولات التى يقيمها، لدينا اجتماع يوم الأربعاء سنضع خلاله لائحة النظام الأساسى ونجتمع بالـ 18 نادى، وبعد وضع لائحة النظام الأساسى سنعلن ما اتفقنا عليه.

وأشار دياب إلى أن روابط الأندية قديمة جداً وتأخرنا كثيراً على هذا الأمر، ونتمنى أن تكون تلك خطوة تضعنا فى مصاف الدول بالقدر الذى تستحقه دولة بحجم مصر.

وأكد دياب أن هناك تحديا كبيرا بالموسم المقبل، وطوال عمرنا نسمع عن موسم استثنائى ولكن الموسم القادم بالفعل لدينا فيه الكثير من المشاركات بالأجندة الدولية للفرق والمنتخب، ولكن ما يطمئننا هو الدعم الذى نتلقاه من الأندية لأن الرابطة كانت حلماً.

واختتم، من أبرز المشاكل التى نسعى لحلها مسألة رحيل اللاعبين عن الأندية بنهاية تعاقدهم وقبل نهاية الموسم، ونسعى للوصول للشكل الذى يرضى الجماهير.