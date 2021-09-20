شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل شيكابالا أثناء غيابه عن معسكر الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على زيارة قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء أمس، الأحد، حيث تواجد الفهد الأسمر مع طارق يحيى مدير قطاع الناشئين وأحمد عبد الحليم لمشاهدة اللاعبين الناشئين وتحفيزهم.

كما قام شيكابالا بمرافقة زملائه قبل توجههم إلى معسكر الإسكندرية لزيارة إحدى المستشفيات الخيرية لعلاج الأطفال، حيث خرج اللاعب من قائمة المعسكر المغلق فى برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد ومواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل، وكذلك مواجهات كأس مصر التي تم تأجيلها.



شيكابالا فى زيارة لقطاع الناشئين



شيكابالا فى زيارة لمستشفى علاج الأطفال

ولم يضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني اسم شيكابالا ضمن قائمة الـ 38 لاعبًا الذين انضموا لمعسكر الإعداد، وجاء ذلك نظرًا للحالة النفسية السيئة التي يمر بها اللاعب بسبب عقوبة إيقافه لمدة 8 اشهر من قبل لجنة المسابقات باتحاد الكرة على خلفية أحداث تسليم درع الدورى في أخر مباراة بالمسابقة أمام البنك الأهلى.

وكشف مصدر مطلع، أن شيكابالا اتفق مع كارتيرون على عدم الانتظام في معسكر الإعداد نظرًا لعدم جدوته حتى وإن تم تخفيض العقوبة، وأن شيكابالا في تلك الفترة مسموح له المشاركة مع الفريق في مباراتى دورى أبطال أفريقيا فقط، في حين منعه من المشاركات المحلية، لافتًا إلى أن انتظامه في المعسكر لن يكون له فائدة الأمر الذى دفع اللاعب للاتفاق مع المدير الفني على عدم الانتظام في المعسكر لحين النظر في الاستئناف على العقوبة.

فيما كشف مصدر باتحاد الكرة، أن عقوبة محمود شيكابالا قد يتم تقليصها إلى 6 أو 8 مباريات على الأكثر، حيث ستعلن لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجى قرارها فى تظلم الزمالك خلال الساعات المقبلة، وقال المصدر، إن الأقرب هو تقليص العقوبة إلى 3 أشهر بدلا من 8، وبالتالى سيغيب شيكابالا عن الزمالك فى 6 أو 8 مباريات فقط، حيث تم تنفيذ العقوبة منذ صدورها يوم 29 أغسطس الماضى.

وأضاف أنه فى حال تقليص العقوبة إلى 3 أشهر سيغيب شيكابالا عن الزمالك فى الفترة من 29 أغسطس حتى 29 نوفمبر المقبل، وسينطلق الدورى يوم 25 أكتوبر وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة وسيتوقف أكثر من اسبوعين فى شهر نوفمبر المقبل بسبب خوض منتخب مصر مباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم ما يعنى أن عقوبة شيكابالا لن تزيد عن 8 مباريات خلال شهور الإيقاف.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز المنصرم، وجاء على رأسها إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.