شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يزيل الطويلة من "جروب" عمومية اتحاد الكرة بسبب انتقاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة ، محمد الطويلة رئيس نادي النجوم من الجروب الخاص بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة والذى يتم خلاله مناقشة بعض الأمور الخاصة بالاتحاد.

قام مجاهد بإزالة محمد الطويلة بعد إنتقاد الطويلة لإدارة عمل اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة مؤخرًا ، وهو ما أثار استياء أعضاء الجمعية العمومية.

فى سياق مختلف، تلقى اتحاد الكرة عددا من الطلبات الخاصة من الأندية الأعضاء تتضمن عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد.

ورحب الاتحاد بكل تقدير بما تلقاه باعتباره حق أصيل للجمعية العمومية، حيث كلف الإدارة القانونية بالاتحاد بدراسة الطلبات والاجراءات الخاصة بتنفيذها، على أن يتم الانتهاء من هذه الدراسة خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى مخاطبة الاتحاد الدولي والجهات المعنية ، لضمان صحة الانعقاد بما يتفق مع صحيح اللائحة السارية.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد المصري اجتماعه خلال الأسبوع المقبل للإعلان عن الخطوات الواجبة في هذا الشأن.