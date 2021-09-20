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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. شهد شمردن لاعبة التايكوندو: بحب ياسمين صبرى وهوايتى "اليوجا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "شهد شمردن" لاعبة التايكوندو فى نادى سموحة والتى شاركت في عدد كبير من البطولات على صعيد الناشئين، كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
اليوجا
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
الكوكيز
من نجمك المفضل؟
أحمد حلمى
من مطربك المفضل؟
تامر حسنى
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟
مفيش حاجه أتمناها أكتر من إنى أكون لاعبه ناجحه
لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك ؟
لو حد عاكسني ما بردش عليهم.. لأن دول بيئتهم صعبة.. لو فى حد محترم موجود اطلب منه يوقفه عند حده.
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
ياسمين صبرى.
بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
الكاجوال
ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟
لو هرتبح اتمني انه يكون خارج نطاق الرياضه لان الرياضه تاخز كثير من الوقت
لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟
لو طلب مني اسيب الرياضه هرفض بس ده صعب انه يحصل لان اكيد هو هيكون مبسوط لما يشوفني ناجحه في حاجه انا بحب اعملها