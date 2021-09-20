شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف أجاى وناصر ماهر من دعم الأهلى فى بطولة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفظ الثنائى جونيور أجاي وناصر ماهر لاعبا الأهلى على فكرة السفر للإسكندرية لدعم المارد الأحمر فى مباراته المرتقبة أمام الطلائع والمقرر لها السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد برج العرب على لقب كأس السوبر، حيث ينشغل الثنائى فى الوقت الحالى فى دراسة العروض المقدمة لهم للرحيل عن القلعة الحمراء بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

ويمارس لاعبو الأهلى ضغوط على ناصر ماهر وجونيور أجاي من أجل إقناعهما بالحضور إلى ملعب برج العرب ودعم الفريق من أجل الخروج بشكل جيد امام الجماهير والمسئولين في القلعة الحمراء، لاسيما أن كلا منهما لا يزال مقيداً فى قائمة الأهلى للموسم الجديد.

فيما استقر الثلاثى بيرسى تاو ومحمود متولى ومحمد محمود على السفر للأسكندرية صباح غداً لمؤازرة الاهلى من أرض الملعب بعد قرار موسيمانى بإستبعادهم من المعسكر المغلق لأسباب مختلفة، يعانى بيرسى تاو الوافد الجديد من إصابة بتمزق فى العضلة الضامة فيما يعانى محمود متولى من التهاب فى اوتار الركبة بينما استبعد محمد محمود لأسباب فنية.

ويحتاج الأهلي للفوز ببطولة السوبر من أجل إسعاد جماهيره التى لا تشبع بطولات وتحتاج للفوز بكل بطولة ينافس فيها الفريق، كما أن الفوز ببطولة هامة كبطولة السوبر المحلي سيكون له مردود قوي وإيجابي على الجميع في الأهلي من الناحية المعنوية قبل إنطلاق الموسم الجديد حيث ستبدأ بطولة الدوري يوم 25 أكتوبر المقبل.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين طاقم حكام جزائري لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المحلي غداً الثلاثاء وجاء طاقم الحكام على النحو التالي: مصطفى غربال حكم ساحة وعبد الحق اتشعلي، وعباس أكرم زرهوني مساعدين وإلياس بوكواسة حكم رابع وعبيد شارف حكم فيديو وبن براهم لحلو مساعد حكم فيديو.

وكان النادي الأهلي قد حصد بطولتي الدوري والكأس الموسم قبل الماضي، بينما حقق نادي طلائع الجيش وصافة كأس مصر.

ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة من أجل التتويج بالبطولة للمرة رقم 12 في تاريخه، بينما يدخل طلائع الجيش من أجل التتويج بالبطولة الأولى له في تاريخه.