شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وطلائع الجيش بكأس السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت الأطقم الأمنية بالمجموعة الأفريقية، استعدادها لتأمين مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المحلى، المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب في الإسكندرية، حيث يدخل المارد الأحمر مباراة السوبر بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس موسم 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة فى النهائي بركلات الترجيح.

ويؤمن رجال المجموعة الأفريقية طاقم التحكيم المكون من "مصطفى غربال حكم ساحة، وعبد الحق اتشعلي، وعباس أكرم زرهوني مساعدين والياس بوكواسة حكم رابع وعبيد شارف حكم فيديو، وبن براهم الحلو مساعد حكم فيديو".

وشكلت المجموعة غرفة عمليات لمتابعة أحداث المباراة، وتأمين ممرات اللاعبين والمقصورة الرئيسية.