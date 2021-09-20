شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك فوق جميع أبنائه و"نمبر وان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا خالد الغندور نجم الزمالك السابق، جميع عشاق القلعة البيضاء وأبناء النادى إلى إعلاء مصلحة قلعة ميت عقبة، وكتب الغندور عبر حسابه على فيس بوك: الزمالك فوق جميع أبناءه ومشجعيه ومحبيه الزمالك نمبر وان.



خالد الغندور

وكشف الإعلامى خالد الغندور، عن أن حجم مديونيات الزمالك وصل لـ 300 مليون جنيه جراء العقوبات والغرامات فى بعض القضايا، وقال بندق فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "أنا قريب من مجلس الادارة ومكنتش عارف أن فى ايقاف قيد للزمالك غير من حسين لبيب فى التليفزيون ، وكنت عارف أن الزمالك خلص وليد الكرتى لاعب الوداد وقالولى هنعلن عن التعاقد مع عبد الله السعيد خلاص".

ويضيف خالد الغندور: "طب لما فيه ايقاف قيد تعاقدتوا مع عمر كمال عبد الواحد ليه ومحمود شبانة وحمدى النقاز، وإيه كمية القضايا اللى على الزمالك دى من أيام المجالس السابقة ووصلت لـ 300 مليون جنيه".

وتابع بندق: "لو ادارات الزمالك بتمشى صح وتدفع اللى عليها وتنهى علاقاتها باللاعبين بدون أزمات مكنش ده بقى حالنا، يعنى عشان لاعب زى حسام أشرف وأكاديمية حتى مش نادى فى الكاميرون نتوقف فترتين قيد، وطبعا المجلس جاب النقاز عشان عقوبته مش عشان فنياً".

وأكمل الغندور: "لو ظل القيد موقوف سوف يقوم الزمالك بإعارة الصفقات الجديدة، واللجنة اتصرفت صح فى أزمة حمدى النقاز مش ناقصين فلوس كمان ونعيره نستفيد فلوس كمان، وعبد الله السعيد كان افضل يجى السنة دى طالما مش هيجى السنة دى يبقى مش مفيد السنة الجاية".