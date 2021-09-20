شكرا لقرائتكم خبر عن 350 لاعبا من 15 دولة يشاركون فى بطولة العالم للرماية أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، التى تستضيفها مصر في الفترة من 11 حتي 18 أكتوبر المقبل، عن مشاركة 350 راميا ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية.

وتقام البطولة بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقام حفل الافتتاح يوم الثلاثاء 12 أكتوبر بتنظيم من قبل شركتي "سينرجي" و"تذكرتي".

وتتمثل الدول المشاركة في منافسات البطولة في مصر، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، إنجلترا، أسبانيا، البرتغال، الأرجنتين، أرمينيا، التشيك، المجر، اليابان، لبنان، سوريا، السعودية.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة أن الاستعدادات لاستضافة البطولة جارية علي قدم وساق من حيث الاطمئنان علي توافر كافة التجهيزات اللوجستية والإدارية، فضلاً عن التنسيق بشأن مراسم استقبال اللاعبين والوفود المشاركة بداية من يوم 10 أكتوبر المقبل.