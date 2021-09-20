شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعود لملعبه بعد ختام معسكر القاهرة لبدء المرحلة الثانية من الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق أسوان معسكره بالقاهرة الذى استمر إسبوعين فى الفترة من 4 إلى 19 سبتمبر الجارى إستعدادا لإنطلاق الموسم الجديد بالممتاز ب، ومباراة الدور نصف النهائى بكأس مصر، والتى تجمع زهرة الجنوب بنادى الزمالك.

وأعلن عبد الناصر عباس مدير الكرة بأسوان، أن المدير الفنى للفريق أحمد بيبو قرر منح اللاعبين يومين راحة على أن يبدأ تجمع الفريق بأسوان الأربعاء المقبل لأداء التدريبات بملعب النادى.

وتقرر أن يخوض أسوان مباراة ودية أمام نادى الأقصر الرياضى يوم الجمعة 24/9 بإستاد أسوان والودية الثانية ستكون أمام النصر للتعدين الأحد 26/9 بعدها يواصل الفريق إستعداداته لملاقاة سوهاج بإستاد أسوان فى إطار الإسبوع الأول لمسابقة الموسم الجديد الذى ينطلق 2 أكتوبر.

وكان نادى أسوان، قد أعلن قائمة اللاعبين المستمرين مع زهرة الجنوب في الموسم الجديد 2021/2022، وذلك قبل اللقاء المرتقب للفريق مع نادى الزمالك في نصف نهائى كأس مصر.

ويستعد أسوان لمواجهة الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر، وهو اللقاء الذى لم يتم الكشف عن موعده حتى الآن بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيله فى وقت سابق، وتأهل أسوان إلى نصف النهائى عقب الفوز على المصرى فى الدور ربع النهائى بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء مثير حتى الثوانى الأخيرة.