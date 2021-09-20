شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: وجود الحضرى فى جهاز المنتخب منحنى الأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندري، أن وجود عصام الحضرى مدرباً لحراس مرمى المنتخب الوطنى فى الجهاز الفنى الجديد للفراعنة منحه أملا كبيرا بالتواجد بين صفوف المنتخب الفترة المقبلة.

وقال "أوسة"، فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "أشكر ماجد سامى وإدارة وادى دجلة بعد موافقتهم على انتقالى للاتحاد، السنة الأخيرة كانت رائعة وحققت الكثير مع الفريق، وأشكر محمد مصيلحى رئيس الاتحاد لأنه رغم إصابته بكورونا أصر على قيادة المفاوضات".

وأضاف عبد المنصف، "تحدٍ كبير بالنسبة لى، الاتحاد نادٍ كبير له شعبية وجماهيرية كبيرة فى الإسكندرية وخارجها وحتى بالوطن العربى، وفى نفس الوقت أنضم لفريق مديره الفنى لا يعرف سوى المكسب، وهو ما اعتدنا عليه من حسام حسن، الاتحاد يستحق تضحيات أكبر لأكون مع الفريق بمستوى جيد".

وأشار عبد المنصف إلى أن الأندية الشعبية تشعرك بمعنى المكسب، وأنه سيلعب مع مجموعة زاملهم فى الملاعب عندما كانوا لاعبين وبعد 11 سنة أعود تحت قيادة حسام حسن بعد مزاملتنا في الزمالك.

واختتم عبد المنصف قائلا، الانضمام لمنتخب مصر هدف من أهدافى في الفترة المقبلة، والمعايير أصبحت مختلفة مع الجهاز الجديد، ولدى أمل وسعيد بوجود عصام الحضرى في الجهاز لأنه يعرف قيمة اللاعب الكبير وخاصة أنه شارك في كأس العالم في سن 45 سنة، وأسعى للتواجد مع المنتخب وسأظل أعمل على ذلك لا يوجد أكبر من المنتخب.