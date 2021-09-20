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قرعة البطولة العربية للسلة بمشاركة الاتحاد والأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

أقيمت قرعة البطولة العربية لكرة السلة رقم 33 للأندية رجال، والمقرر إقامتها خلال الفترة من خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر.

وجاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى : الاتحاد السكندري والبليدة الجزائري والميناء اليمني واتحاد الفتح المغربي.

المجموعة الثانية: الشارقة الإماراتي، واليرموك الكويتي، والوكرة القطري، واليوناني السوداني، والزهراء التونسي .

المجموعة الثالثة: الأهلي المصري، ووداد بوفاريك الجزائري، وشعب حضرموت اليمني، والفتح السعودي.

المجموعة الرابعة: بيروت اللبناني، والبطائح الإماراتي، والكويت الرياضي، والغرافة القطري، والمنامة البحريني .

وتقام مباريات المجموعة الأولي والثانية بصالة برج العرب، بينما تقام مباريات المجموعة الثالثة والرابعة علي صالة الاتحاد السكندرى.

وتشهد مباراة الافتتاح مواجهة بين الاتحاد السكندري والميناء اليمني.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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