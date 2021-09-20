قرعة البطولة العربية للسلة بمشاركة الاتحاد والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:
أقيمت قرعة البطولة العربية لكرة السلة رقم 33 للأندية رجال، والمقرر إقامتها خلال الفترة من خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر.
وجاءت القرعة كالتالي:
المجموعة الأولى : الاتحاد السكندري والبليدة الجزائري والميناء اليمني واتحاد الفتح المغربي.
المجموعة الثانية: الشارقة الإماراتي، واليرموك الكويتي، والوكرة القطري، واليوناني السوداني، والزهراء التونسي .
المجموعة الثالثة: الأهلي المصري، ووداد بوفاريك الجزائري، وشعب حضرموت اليمني، والفتح السعودي.
المجموعة الرابعة: بيروت اللبناني، والبطائح الإماراتي، والكويت الرياضي، والغرافة القطري، والمنامة البحريني .
وتقام مباريات المجموعة الأولي والثانية بصالة برج العرب، بينما تقام مباريات المجموعة الثالثة والرابعة علي صالة الاتحاد السكندرى.
وتشهد مباراة الافتتاح مواجهة بين الاتحاد السكندري والميناء اليمني.