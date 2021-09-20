فاركو يعلن التعاقد مع السودانى سيف تيرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن نادى فاركو، التعاقد مع السودانى سيف تيرى مهاجم المريخ السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ولمدة 3 مواسم.

ويعد تيري هو المهاجم الأساسي لمنتخب السودان، ويقدم مستويات رائعة خلال الفترة الأخيرة.

صاحب الـ27 عاما انضم إلى المريخ عام 2019 قادما من فريق هلال الأُبيض، ويمتلك الدولي السوداني مسيرة دولية مميزة، حيث شارك في 20 مباراة دولية سجل خلالهم 8 أهداف دولية.

ويعد سيف تيرى، هو الصفقة رقم 15 داخل لفريق فاركو الصعد حديثا للدوري المصري الممتاز، بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع.