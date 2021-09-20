"لن تسير وحدك".. كلوب يدعم مشجع مريض بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

حرص الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على دعم ومساندة أحد مشجعي الريدز المصاب بالسرطان.

وكتب كلوب رسالة عاطفية إلى "كريس" أكد خلالها على أن جميع أفراد ليفربول يقفون بجانبه ويدعمونه.

ونشر شقيق "كريس" رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق عليها: "أخي تلقى هذه الرسالة من يورجن كلوب أثناء تلقيه علاج السرطان.. إنه رجل نبيل".

وتضمنت رسالة كلوب الآتي:

"في البداية، أتمنى ألا تمانع في أن أكتب إليك، أريدك فقط أن تعلم أن كل فرد في عائلة ليفربول يقف بجانبك".

وأضاف: "هناك أوقات أتوقف فيها وأفكر في عدد الأشخاص الذين يدعمونني ويؤيدون اللاعبين، لكن حقيقة أننا جميعًا نتمسك ببعضنا البعض هو ما يجعل هذا النادي مميزًا للغاية".

وتابع: "آمل ألا يمانعوا أن أتحدث نيابة عنهم جميعًا عندما أقول إننا جميعًا معك، إنها ليست مجرد كلمات.. عندما أستمع إلى لاعبي فريقي يتحدثون عما يساعدهم في الأيام الصعبة، فإن أحد الأشياء التي يقولها الجميع هو أن دعم النادي والمشجعين يحدث فرقًا".

وواصل: "شيء آخر يقولون لي هو أن أسرهم هي أهم شيء بالنسبة لهم، قيل لي أن لديك عائلة وأصدقاء رائعون من حولك وأن الجميع يبذل قصارى جهدهم لدعمك".

وأتم: "لن تسير وحدك".