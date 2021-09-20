تعرف على الموعد والقناة الناقلة والمعلقين لسوبر الأهلي والطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يستعد النادي الأهلي لملاقاة فريق طلائع الجيش، مساء غداً الثلاثاء، في مباراة السوبر المصري.

ويخوض الأهلي المباراة بعد تحقيق لقب الدوري في النسخة قبل الماضية والكأس في النسخة الماضية، بينما يتواجد الطلائع بصفته الوصيف في بطولة كأس مصر.

وتنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة من مساء يوم الثلاثاء، على ستاد الجيش ببرج العرب.

وسيتم نقل لقاء السوبر المصري على شاشة قناة "أون تايم سبورت1"، مع وجود ستوديو تحليلي يضم أبرز نجوم الكرة المصرية.

ويقدم أحمد شوبير لاعب الأهلي السابق الاستوديو التحليلي، ويرافقه كل من محمد عمر، أحمد حسن ومحمد فضل، بينما يتواجد الكابتن أحمد الشناوي في الفقرة التحكيمية.

وتُنقل مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش بثنائي للتعليق، بصوت المعلق محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى والمعلق أيمن الكاشف على القناة الصوتية الثانية.