"من أفضل لاعبي العالم"... إنزاجي يوجه رسالة إلى صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قال سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان الإيطالي، إن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من أفضل اللاعبين في العالم، كما وجه له نصيحة بأن يفكر بقلبه قبل اتخاذ خطوته المقبلة.

وخلال حديثه لبوابة "العين الإماراتية"، قال إنزاجي: "بالنسبة لي صلاح يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم، لقد شاهدته عن قرب عندما كان لاعبا في وروما وكنت مدربا لفريق لاتسيو".

وتابع: "صلاح لاعب رائع، ونصيحتي له أن يفكر بقلبه قبل اتخاذ الخطوة القادمة، وأن يختار الأفضل لنفسه".

كما تطرق إنزاجي للحديث عن بعض اللاعبين العرب الآخرين مثل أشرف حكيمي، حكيم زياش ورياض محرز، وقال: "أفتقد حكيمي، لكنني كنت على علم قبل مجيئي إلى إنتر ميلان أنه وقع مع باريس سان جيرمان، أتمنى له التوفيق لأنه لاعب ذو أخلاق عالية، بجانب مستواه الفني المميز".

وأتم: "محرز وزياش من أكثر اللاعبين الذين تعجبني طريقة لعبهم، خاصة محرز الذي يقدم أداء كبيرا مع مانشستر سيتي".