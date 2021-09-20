"مرة كل 21.8 مباراة".. إحصائية توضح معدل استبدال ميسي مع برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم واللاعبين، عدد مرات استبدال ليونيل ميسي من المباريات عندما كان لاعبا بين صفوف برشلونة.

وأثار قرار ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، باستبدال لاعبه ليونيل ميسي خلال مباراة الفريق ضد أولمبيك ليون غضب النجم الأرجنتيني الذي ظهرت على ملامحه علامات الغضب والسخط عند خروجه.

وانتقل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية عقب نهاية عقده مع برشلونة.

ميسي ليس معتادا على الاستبدال خلال المباريات عندما كان في صفوف برشلونة، وهو ما تؤكده شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم واللاعبين.

وبحسب ما ذكرته "أوبتا"، فمنذ يناير 2010 وحتى نهاية موسم الليجا 2020/2021، بدأ ميسي في 370 مباراة بالتشكيل الأساسي لبرشلونة، وتم استبداله خلال 17 مباراة فقط ( أي كل 21.8 مباراة).

جدير بالذكر أن البالغ من العمر 34 عاما شارك بقميص نادي العاصمة الفرنسية في 3 مباريات منذ انتقاله إلى باريس (2 بالدوري وواحدة بدوري أبطال أوروبا)، ولم يسجل أو يصنع أهدافا حتى الآن.