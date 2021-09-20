البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الكرخ ونفط البصرة في الدوري العراقي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الكرخ ونفط البصرة في الجولة الافتتاحية ببطولة الدوري العراقي الممتاز، ضمن مباريات اليوم الاثنين 20-9-2021.

يستضيف نادي الكرخ نظيره نفط البصرة على ملعب الساحر احمد راضي، وعينه على تحقيق الانتصار وحصد اول ثلاث نقاط في موسم 2021/2022.

وتمكن الكرخ من تحقيق الانتصار على نفط البصرة في آخر 4 مباريات جمعتهما على ملعب الساحر احمد راضي، آخرها مباراة الدور الثاني بالموسم الماضي بنتيجة (4-2).

ويطمح الكرخ إلى إنهاء الموسم الحالي في مركز متقدم بجدول الترتيب بعدما احتل المركز العاشر الموسم الماضي برصيد 45 نقطة، جمعها من 11 انتصار، و12 تعادل، بينما تعرض للهزيمة في 15 مرة.

في المقابل، سيسعى نادي نفط البصرة فك عقدة ملعب الساحر احمد راضي، وتحقيق الانتصار على الكرخ في بداية مشواره بالدوري العراقي 2021/2022.

وأنهى نفط البصرة الموسم الماضي في المركز الـ11، برصيد 44 نقطة، جمعها من 10 انتصارات، و14 تعادل، بينما خسر في 14 مناسبة، ويأمل فريق الأزرق والأحمر تحقيق نتائج أفضل هذا الموسم واحتلال مركز متقدم بجدول الترتيب.

ويدير مباراة الكرخ ونفط البصرة اليوم، الحكم العراقي «واثق محمد»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة الكرخ ونفط البصرة على قناة العراقية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، على تردد 12563 أفقي، بمعدل ترميز 27500.