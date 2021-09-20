من يصل أولاً.. صراع اللحاق بالايفواري دروجبا بين محمد صلاح وساديو ماني في الدوري الإنجليزي

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يستمر الصراع بين النجم المصري محمد صلاح و زميله في ليفربول ساديو ماني على اللحاق بالفيل الإيفواري ديدييه دروجبا في قائمة أفضل هداف أفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل الدولي السنغالي ساديو ماني الهدف الأول لصالح ليفربول في مباراة يوم السبت الماضي في الدقيقة 43، قبل أن يضيف محمد صلاح هدف الريدز الثالث في الفوز 0/3 على كريستال بالاس في الدقيقة 78، ليستمر الصراع بين نجمي القارة السمراء في الدوري الأقوى في العالم.
ووصل محمد صلاح للهدف رقم 101 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقلص الفارق مع ديدييه دروجبا أفضل هداف افريقي في البريميرليج لثلاث أهداف فقط، لكن ساديو ماني ليس بعيد، بعد وصوله إلى الهدف 98 في مباراة يوم السبت أمام كريستال بالاس.
وسجل الفيل الإيفواري ديدييه دروجبا 104 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال 254 مباراة كلها مع البلوز تشيلسي، مع تقديمه 64 تمريرة حاسمة.
واستطاع النجم المصري محمد صلاح، تسجيل 101 هدف في 163 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي و ليفربول، مع تقديم 40 تمريرة حاسمة.
أما النجم السنغالي ساديو ماني فإنه احتاج إلى 234 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع أندية ساوثامبتون و ليفربول، لبلوغ 98 هدف حتى الآن، مع تقديم 43 تمريرة حاسمة.
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