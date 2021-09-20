هل يلتحق خاميس رودريجيز بالفرنسي لوران بلان في الريان القطري؟

خاميس رودريجيز لاعب نادي إيفرتون ومنتخب كولومبيا - صور Reu

دخل الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب نادي ايفرتون الانجليزي في مفاوضات جادة مع نادي الريان القطري من أجل الانضمام إلى فريق الفرنسي لوران بلان خلال الميركاتو الصيفي 2021 الممتد في قطر إلى نهاية الشهر الجاري.

وتغيب لاعب الوسط المهاجم الكولومبي خاميس رودريجيز عن تشكيلة إيفرتون منذ بداية الموسم ولم يلعب دقيقة واحدة منذ وصول المدرب الإسباني الجديد رافائيل بينيتيز بدلاً من كارلو أنشيلوتي العائد لتدريب ريال مدريد، ومن المتوقع أن يغادر إنجلترا في الأيام المقبلة.

وبحسب معلومات من سكاي سبورتس، فإن الدولي الكولومبي الذي شارك في 80 مباراة دولية (23 هدفا) يجري مفاوضات مع أحد الأندية في بطولة دوري نجوم QNB القطري، حيث تمتد فترة الانتقالات الصيفية حتى 30 سبتمبر الجاري.

وبحسب معلومات موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن النادي المعني بالأمر، هو الذي يدربه بطل كأس العالم 1998 و مدرب باريس سان جيرمان السابق “لوران بلان“، الريان.

وكان لاعب ريال مدريد السابق قد تحدث بالفعل عن مستقبله على قناته على Twitch منذ أكثر من شهر، وبدا أنه يعني بالفعل رحيله عن جوديسون بارك، حيث قال “لا أعرف ما الذي سيحدث. لا أعرف أين سألعب.”

وأضاف ” أنت تعلم في كرة القدم وفي الحياة أنك لا تعرف أي شيء، لكن كل ما أعرفه هو أنني أتدرب بقوة، وأستعد جيدًا، وأتدرب لنفسي، وهذا كل شيء. إن الامر معقد. سوف ألعب حيث يريدونني. كل شخص يجب أن يكون في المكان الذي يريدونه “.