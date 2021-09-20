بالأرقام.. خالد الغندور يكشف تفاصيل مديونيات الزمالك.. ويؤكد: كنا سنتعاقد مع الكرتى وعبدالله السعيد

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الاعلامى خالد الغندور أن حجم مديونيات الزمالك وصل لـ 300 مليون جنيه جراء العقوبات والغرامات فى بعض القضايا.

وقال بندق فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" إنا قريب من مجلس الادارة ومكنتش عارف أن فى ايقاف قيد للزمالك غير من حسين لبيب فى التليفزيون ، وكنت عارف أن الزمالك خلص وليد الكرتى لاعب الوداد وقالولى هنعلن عن التعاقد مع عبد الله السعيد خلاص".

ويضيف خالد الغندور:" طب لما فيه ايقاف قيد تعاقدتوا مع عمر كمال عبد الواحد ليه ومحمود شبانة وحمدى النقاز ، وايه كمية القضايا اللى على الزمالك دى من أيام المجالس السابقة ووصلت لـ 300 مليون جنيه".

وتابع بندق:"لو ادارات الزمالك بتمشى صح وتدفع اللى عليها وتنهى علاقاتها باللاعبين بدون ازمات مكنش ده بقى حالنا ، يعنى عشان لاعب زى حسام أشرف وأكاديمية حتى مش نادى فى الكاميرون نتوقف فترتين قيد ، وطبعا المجلس جاب النقاز عشان عقوبته مش عشان فنياً".

وأكمل الغندور:"لو ظل القيد موقوف سوف يقوم الزمالك بإعارة الصفقات الجديدة، واللجنة اتصرفت صح فى أزمة حمدى النقاز مش ناقصين فلوس كمان ونعيره نستفيد فلوس كمان ، وعبد الله السعيد كان افضل يجى السنة دى طالما مش هيجى السنة دى يبقى مش مفيد السنة الجاية".