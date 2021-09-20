إهانة المصافحة.. كواليس «جديدة» في أزمة ميسي مع بوتشيتينو فى مباراة باريس سان جيرمان وليون

الشارقة - اميمة ياسر - واصل فريق باريس سان جيرمان، انتصاراته في الدوري الفرنسي بتحقيق الفوز السادس على التوالي على حساب ضيفه ليون، بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حديقة الأمراء، معقل نادي باريس سان جيرمان، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الفرنسي، ليواصل قطار فريق العاصمة انتصاراته في المسابقة.

وعبر الأرجنتيني Lionel messiنجم باريس سان جيرمان عن غضبه الشديد بعد استبداله أمام أولمبيك ليون فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الفرنسي، وانتهت بفوز الأول 2-1.

وقرر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، استبدال Lionel messi فى الدقيقة 76 من عمر اللقاء ضد ليون، والدفع بالنجم المغربي أشرف حكيمي.

وكشف فيديو عن سر استبدال النجم الأرجنتيني Lionel messi في مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون، حيث ظهر ميسي وهو يمسك بالخلفية داخل أرضية الملعب، وهو ما دفع بوتشيتينو مدرب "بي إس جي" لاستبداله خوفاً من المخاطرة لتفاقم إصابته.

ورفض الأرجنتيني ليونيل ميسي مصافحة مواطنه ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان، حيث أعرب الأول عن رفضه لقرار الإستبدال في هذا التوقيت.

وعلي مقاعد البدلاء، أثار إستبدال ليونيل ميسي، إستغراب جميع لاعبي باريس سان جيرمان، حيث سيطرت حالة من الذهول علي وجوه نجوم نادي العاصمة الفرنسية.

ويبدو أن لاعبي باريس سان جيرمان، يرفضون قرار ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني، بإستبدال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وخطف فريق باريس سان جيرمان 3 نقاط ثمينة من أنياب ليون، حيث واصل صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة من مجموع 6 مباريات، وبفارق 5 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا صاحب الـ 13 نقطة.