بعد أزمة انقطاع الكهرباء.. اتحاد السلة يطمئن أسر لاعبات منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة على طمأنة أسر بعثة المنتخب المصري لكرة السلة (سيدات) من لاعبات وجهاز فني وطبي وإداري والموجودة حاليًا في ياوندي عاصمة الكاميرون لخوض منافسات بطولة الأفرو باسكت بعد انقطاع الكهرباء منذ أمس الأحد.

وانقطع التواصل مع بعثة المنتخب المصري في الكاميرون منذ السادسة مساء أمس الأحد بسبب انقطاع الكهرباء من منتصف يوم أمس في مقر إقامة البعثة.

وتعاني بعثة المنتخب من عدم القدرة على شحن الهواتف أو إجراء المحاضرة الفنية الخاصة بمباراة السنغال مع تلف كمية من الأطعمة الموجودة مع البعثة بسبب انقطاع الكهرباء.

وبعد التواصل مع بعثة المنتخب المصري قبل ساعات من انطلاق مباراة السنغال، أكد الجهاز الفني بقيادة إيهاب الألفي سلامة جميع اللاعبات والبعثة بالكامل وتوجههم بعد قليل إلى ملعب المباراة لخوض مواجهة السنغال.

ويواجه المنتخب المصري في الثالثة عصر الإثنين منتخب السنغال في ثاني مواجهات دور المجموعات بالبطولة بعد الفوز أمس على غينيا بنتيجة 102-58.