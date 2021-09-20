الإسماعيلي: تعاقدنا مع لاعبي المقاصة.. والأسعار مبالغ فيها في السوق المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

نفى علاء وحيد المتحدث باسم النادي الإسماعيلي، ما تردد عن رغبة طلعت يوسف المدير الفني الجديد للفريق في ضم لاعبين بعينهم، أو رفض لاعبين منضمين حديثا للفريق.

وأوضح وحيد في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "لدينا لاعبين جيدين في النادي الإسماعيلي، وحين نتعاقد سنتعاقد مع مستوى أفضل وخاصة اللاعبين الأجانب بناء على طلب طلعت يوسف المدير الفني للفريق".

وعبر وحيد عن غضبه من المغالاة في أسعار اللاعبين بالدوري المصري: "أسعار اللاعبين مبالغ فيها في السوق المصري، وبيراميدز قدم ضعف العرض المقدم من الإسماعيلي لفخر الدين بن يوسف".

وأكمل: "هناك غزوة من لاعبي شمال أفريقيا، وعرض علينا وكلاء الكثير من اللاعبين، ومازال الجهاز الفني يدرس احتياجاته".

وتعاقد الإسماعيلي خلال انتقالات الصيف مع لاعبين من مصر المقاصة، وهما: عصام صبحي، وأحمد عادل عبد المنعم.

وعن شكل الإسماعيلي الموسم المقبل، اختتم وحيد: "الفترات الانتخابية تؤثر في النادي الإسماعيلي، ولكننا نملك لاعبين متميزين لم نستغنى عنهم، وأنا متفائل فالفريق نجح في حصد أكبر عدد من النقاط بعد الأهلي والزمالك في الدور الثاني بالموسم الماضي".