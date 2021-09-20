رحلة بدأت منذ 33 عاما.. حكاية تغيير اسم المقاصة إلى "هويدي الفيوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قبل ساعات، أعلن عصام سراج مستشار التسويق في نادي مصر المقاصة، تغيير اسم الفريق ليصبح "هويدي الفيوم"، على أن يتم إخطار كافة الجهات المعنية بالتغيير.

"هويدي الفيوم" ليس جديدا على فريق مصر للمقاصة، فهو الاسم الذي عُرف به قديما (قبل 33 عاما) وقبل مشاركته في الدوري المصري الممتاز.

حكاية اسم المقاصة

تأسس النادي عام 1988 تحت مسمى "نادي هويدي"، مقره الفيوم، وظل على هذا الاسم حتى موسم 2006، ثم تم تغيير اسم النادي لفترة قصيرة إلى "الفراعنة" قبل أن يتحول الاسم إلى مصر للمقاصة (وهو اسم شركة مصر للمقاصة للأوراق المالية والإيداع والقيد المركزي التي كانت ترعى النادي).

الصعود للدوري

كان النادي قريبا من الصعود إلى الدوري المصري الممتاز والمشاركة لأول مرة في موسم 2009/2010، لكن فارق الثلاث نقاط كان حليف الجونة الذي تأهل في ذلك الموسم، ليلحق به المقاصة ويثبت حضوره في الدوري الممتاز بداية من موسم 2010/2011.

صعد المقاصة للممتاز تحت قيادة أحمد عبد الحليم، ولكن بعد الصعود تم الاستعانة بطارق يحيى ليقود الفريق فى دورى الأضواء والشهرة.

ظهور قوي في الممتاز

منذ اليوم الأول لتأهل المقاصة إلى الدوري الممتاز، وكان ندًا قويًا لكبار الأندية، ونجح في حصد 45 نقطة احتل بها المركز السادس في ترتيب جدول موسم 10/11.

تعاقب على النادي مدربين كُثر أبرزهم طارق يحيى، محمد عبدالعظيم "عظيمة"، محمد عبدالجليل وإيهاب جلال الذي حقق الطفرة الكبيرة في مشوار النادي سواء في بطولة الدوري أو على المستوى الأفريقي.

وكانت أفضل المراكز التي حققها في جدول الدوري، احتلاله المركز الرابع (63 نقطة) في موسم 2014/2015، ليشارك في كأس الكونفدرالية، ثم وصيفا للأهلي في موسم 2016/2017 (74 نقطة) ويشارك في بطولة دوري أبطال افريقيا.

قدم المقاصة العديد من نجوم الدوري الممتاز الحاليين أمثال: حسين الشحات، ميدو جابر، أيمن حفني، دونجا ورجب بكار وغيرهم.

تغيير الاسم وإدارة جديدة

بعد سلسلة من الأزمات المالية التي ضربت الفريق، وما تبعها من صعوبة توفير الرواتب للاعبين وأعضاء الجهاز الفني، بالإضافة إلى تقديم 8 لاعبين شكوى ضد النادي بسبب تأخر الحصول على مستحقاتهم بدأ النادي في الانهيار وتم فصل شركة مصر للمقاصة عن النادي ليعود على هويته تحت اسم "هويدي الفيوم"

ويتكون مجلس إدارة "هويدي الفيوم" من اللواء عمرو هويدي رئيسا للنادي، وأحمد عبد الرحمن هويدي نائبا للرئيس، وفي العضوية كلا من محمد سعيد حسن خالد وأمنية أحمد هويدي وعمرو عبد القوي شبلاي وعماد عبد الله عبد الحميد ومحيي محمد معوض.