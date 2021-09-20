دياب: الموسم سيكون استثنائياً.. ورابطة الأندية تعبر عن مصالح الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد دياب عضو رابطة الأندية المحترفين، أن الرابطة تعبر عن مصالح الأندية في الدوري الممتاز، مشيراً إلى أن لديهم تحدي كبير هذا الموسم.

وتم انتخاب الخماسي أحمد دياب الرئيس التنفيذي لشركة فيوتشر FC، عماد متعب، نجم الأهلي السابق، خالد رفعت، مدير التسويق السابق للزمالك، عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق، وشريف صالح عضو مجلس إدارة المصري السابق، لرابطة الأندية.

وقال دياب في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "رابطة الأندية تعبر عن مصالح الأندية، وتقوم بإدارة المسابقة والتسويق لحقوق الأندية وتعظيم مداخيل الأندية".

وأضاف: "إدارة الدوري من اختصاص رابطة الأندية ولكن هناك تداخل من اتحاد الكرة بشأن لجنة الحكام وقيد اللاعبين".

وأكمل: "لدينا اجتماع يوم الأربعاء لتحديد اللائحة الأساسية للرابطة وبعد ذلك سنجتمع مع الأندية الـ18، ونحن تأخرنا في هذه الخطوة جداً، سنقدم أقصى جهد لنوصل للشكل الذي يرضي الجماهير".

وواصل دياب: "هناك تحدي كبير هذا الموسم، دائماً نسمع كلمة أن هذا الموسم سيكون موسماً استثنائيا، ولكن بالفعل هذا الموسم سيكون استثنائياً، بسبب الأجندة الدولية ومشاركة الأندية في البطولات الأفريقية، ولكن ما يشجعنا هو رغبة الأندية".

واختتم: "هناك إشكالية بشأن مباراة السوبر المصري الجديد التي طرفها بطل الدوري وبطل الكأس، وهل ستكون من اختصاص رابطة الأندية أم من اختصاص اتحاد الكرة، ولكن سنعقد جلسة ونتحدث عن هذه النقطة، ولكن حتى الآن هي من اختصاص اتحاد الكرة".