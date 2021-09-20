رسميا.. الكومي يقدم أوراق ترشحه لرئاسة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل

تقدم المهندس يحيي الكومي رئيس النادي الاسماعيلي الاسبق، صباح اليوم الاثنين، بأوراق ترشحه على كرسي رئاسة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي من أجل خوض سباق الانتخابات على مقعد الرئاسة للدورة ٢٠٢١ /٢٠٢٥ .

وقام أحمد علوي المستشار القانوني لرئيس الإسماعيلي السابق، بالتقدم بكامل الأوراق الخاصة برئيس الإسماعيلي السابق.

وكان المهندس يحيي الكومي قد سبق له تولي رئاسة الإسماعيلي في عام ٢٠٠٦ كمجلس معين لمدة عام.

ومن المنتظر أن يتم غلق باب تلقي طلبات الترشح لإنتخابات الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة من مساء الأربعاء المقبل.

وستنعقد الجمعية العمومية للاسماعيلي يوم ٣١ أكتوبر من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد.

يذكر أن المهندس إبراهيم عثمان يتولى حاليا مهمة رئاسة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي.