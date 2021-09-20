فينيسيوس: قيادة ريال مدريد للانتصارات أهم أولوياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد، أن الأولوية بالنسبة له هي قيادة فريقه نحو تحقيق الانتصارات، معربا في الوقت نفسه عن سعادته بعدما ساهم في فوز الفريق الملكي 2 / 1 على مضيفه بلنسية اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز فينيسيوس هدفا وقام بصناعة آخر لزميله الفرنسي كريم بنزيمة، ليقود الريال لقلب تأخره صفر / 1 أمام مضيفه بلنسية إلى انتصار قاتل 2 / 1 على ملعب (ميستايا) معقل الفريق الأندلسي.

وقال فينيسيوس في تصريحات إعلامية عقب المباراة "كنا نسعى للتقدم في النتيجة وتحقيق نتيجة إيجابية، هذا عمل المدرب وعمل الفريق. أجتهدنا كثيرا في اللقاء وعملنا بجد حتى تحقق لنا ما كنا نريده في النهاية".

وأضاف فينيسيوس، الذي أحرز هدف التعادل في الدقيقة 86 قبل أن يحرز زميله الفرنسي الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق، "وجدنا صعوبات كثيرة على مدار الشوطين، في ظل الانسيابية التي كان يتمتع بها بلنسية في المباراة".

وأوضح اللاعب البرازيلي "هذا الملعب صعب ومعقد، حاولنا تقديم مستوى جيد في البداية غير أن الأمور لم تسر على ما يرام، لكننا فزنا في النهاية وعلينا أن نستريح قليلا أن نواصل عملنا".

وشدد فينيسيوس "قيادة الفريق نحو الانتصارات يمثل أولوية بالنسبة لي أكثر من تسجيلي للأهداف. أعتقد أننا لعبنا جيدا وحققنا الفوز وهذا هو الأهم".

وبهذا الهدف، رفع فينيسيوس رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 5 أهداف، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين حاليا، بفارق هدف وحيد خلف بنزيمة، الذي يتربع على الصدارة.

وارتفع رصيد الريال، الذي يسعى لاستعادة لقب البطولة بعدما غابت عنه في الموسم الماضي لمصلحة جاره اللدود أتلتيكو مدريد، إلى 13 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو.

كما حطم الفريق الملكي لعنة ملعب ميستايا، بعدما حقق انتصاره الأول على بلنسية في معقله منذ عام 2018، علما بأنه قبل هذه المباراة، حقق فوزا وحيدا مقابل تعادلين و4 هزائم في مبارياته السبع الأخيرة التي خاضها على هذا الملعب.