فيفا يعقد اجتماعا لمناقشة إقامة كأس العالم كل عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين أنه سيعقد اجتماعا مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، للمناقشة بشأن الفكرة المثيرة للجدل الخاصة بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وأوضح الفيفا أن الاجتماع مع الاتحادات سيعقد عبر الإنترنت في 30 سبتمبر الجاري خلال فترة إقامة المباريات الدولية.

وأثار اقتراح الفيفا بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلا من إقامتها كل أربعة أعوام، انتقادات من أوروبا، حيث هدد ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بالمقاطعة كما أبدى الاتحاد الألماني حالة استياء.

وقوبل المقترح بترحيب في أنحاء أخرى بالعالم وأجرى فيفا استطلاعا للجماهير أظهرت نتيجته تأييدا للفكرة، لكن إحصائيات أخرى في إطار الاستطلاع أشارت إلى عكس ذلك.