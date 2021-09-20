كلنا خلف الكيان".. نبيه يوجه رسالة للجنة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

وجه أسامة نبيه مدرب الزمالك السابق، رسالة إلى اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء والتي يرأسها حسين لبيب، كما أكد على وقوف الجميع خلف الزمالك العظيم.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب نبيه: "كل التحيه والتقدير والاحترام لأعضاء اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك التي تتحمل أعباء لاحصر لها ".

وأضاف: "نعلم كلنا مدي المسئولية الكبيرة التي تقع علي عاتق الجميع داخل النادى والوقوف دائما جماهير وإدارة وأجهزة فنية ولاعبين خلف الكيان العظيم لحصد البطولات وتحقيق الإنجازات دائما".

وتابع: "شكر خاص لجماهير نادى الزمالك العظيمة التي تضرب دائما مثالا رائعا في حبها وعشقها ودعمها الدائم للكيان".

وأتم: "كلنا دائما خلف نادى الزمالك العظيم".

جدير بالذكر أن نبيه سبق وأعلن تقديم استقالته من منصبه بالجهاز الفني للزمالك قبل عدة أيام، قبل أن يؤكد مصدر لمصراوي اقتراب عودته.. طالع التفاصيل من هنا