تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم أمام غرناطة.. ما بعد صدمة بايرن

تعرف على التشكيلة المتوقعة في مباراة اليوم بين برشلونة و ضيفه غرناطة ضمن ختام مباريات الجولة 5 من الدوري الاسباني والمقرر إقامتها على ملعب كامب نو بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يدخل النادي الكتالوني مباراة اليوم أمام غرناطة بمعنويات منخفضة، بعد الهزيمة في مباراة يوم الثلاثاء أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو.

ومن المتوقع دخول رونالد كومان مباراة اليوم بخطة 4 3 3، حيث يتواجد مارك أندريه تير شتيجن كحارس مرمى، و المخضرم جيرارد بيكيه بجانب اريك جارسيا او الشاب أراوخو في محور الدفاع.

وسيبدأ دون شك اللاعب الأمريكي سيجينو ديست كظهير أيمن في مباراة اليوم أمام غرناطة، على أن يتواجد الشاب بالدي كظهير أيسر لتعويض المصاب جوردي ألبا.

وفي وسط الميدان، سيتواجد الثنائي الذي لا غنى عنه في البلوجرانا “سيرخيو بوسكيتس و فرانكي دي يونج”، على أن يظل الشك في بديل الغائب عن المباراة بيدري، حيث يتوقع تواجد سيرجي روبيرتو في مركز المحور أو فيليب كوتينيو.

وفي المقدمة، يستمر رونالد كومان بالاعتماد على الثنائي ممفيس ديباي و مواطنه لوك دي يونج لقيادة هجوم البلوجرانا، في ظل غياب أنسو فاتي و عثمان ديمبلي و سيرخيو أجويرو و مارتن برايثوايت المستمر.

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم أمام غرناطة في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: بالدي – جيرارد بيكيه – أراوخو / اريك جارسيا – سيرجينو ديست

خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرانكي دي يونج – سيرجي روبيرتو – فيليب كوتينيو

خط الهجوم: ممفيس ديباي – لوك دي يونج