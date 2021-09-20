بوكيتينو يعلل قراره باستبدال ميسي خلال مباراة يوم أمس بين باريس وليون

علل المدير الفني الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قراره باستبدال النجم الارجنتيني ليونيل ميسي قبل نهاية مباراة يوم أمس أمام ليون، بتخوفه من الاصابات التي قد تأتي بسبب كثرة المباريات التي يخوضها النادي الباريسي هذا الموسم.

وفاز باريس سان جيرمان على ليون 2-1 في مباراة يوم الأحد بفضل الهدف المتأخر لماورو إيكاردي لكن الحدث كان في وقت سابق عندما خرج ليونيل ميسي في الدقيقة 75 من المباراة.

وقرر المدرب ماوريسيو بوكيتينو تغيير ميسي في الدقيقة 75 ليدخل أشرف حكيمي، لكن مهاجم برشلونة السابق كان غاضبا، ورفض مصافحة مدرب باريس سان جيرمان في لقطة مثيرة من صاحب الكرة الذهبية 6 مرات.

وأوضح بوكيتينو بعد المباراة السبب الرئيسي لقراره بالقول “لدينا مباريات مهمة قادمة وعلينا حماية أنفسنا. هذه قرارات تم اتخاذها للفريق والجميع يعرف أن لدينا العديد من اللاعبين الرائعين، بتشكيلة مكونة من 35 لاعبًا. علينا اتخاذ مثل هذه القرارات.”

وأضاف مدرب توتنهام السابق: “في بعض الأحيان قد يُنظر إليهم بشكل إيجابي، وأحيانًا أقل بقليل. في بعض الأحيان تكون هذه الخيارات مجدية وأحيانًا لا تؤتي ثمارها”.

وتقدم ليون في مباراة يوم الأحد بهدف من البرازيلي ماركوس باكيتا، لكن ركلة جزاء نيمار ورأسية إيكاردي في الدقيقة 93 أعطت الثلاث نقاط لباريس سان جيرمان لتجعله يحصد ستة انتصارات من 6 مباريات في الدوري الفرنسي.

وقال بوكيتينو عن المباراة: “بعد المباراة الصعبة ضد كلوب بروج، كان هذا مهمًا بالنسبة لنا. ليون يلعب بشكل جيد حقًا. تأخرنا في الشوط الثاني وأظهر الفريق شخصيته”.