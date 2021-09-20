مونتوليفو يثني على أداء تونالي في مباراة يوم أمس بين ميلان ويوفنتوس

ساندرو تونالي لاعب نادي ميلان ومنتخب ايطاليا - صور Afp

أثنى لاعب خط وسط ميلان السابق “ريكاردو مونتوليفو” على أداء الشاب ساندرو تونالي، وقال أن لديه وعي أكبر بعد عام واحد في سان سيرو، وأنه الآن، أكثر من مجرد بديل في الروسونيري.

وأمضى مونتوليفو سبع سنوات مع ميلان 2012-2019، وكانت بداياته في المستوى العالي مع اتالانتا و فيورنتينا قبل انضمامه إلى الروسونيري.

واعتزل اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا في يوليو 2019 لكنه يعمل مع DAZN كمحلل، ما خول له التحدث عن أداء تونالي بعد التعادل 1-1 مع يوفنتوس في مباراة يوم الأحد في قمة الجولة الرابعة.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بصفقة دائمة من بريشيا هذا الصيف، بعد أن أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى ميلانيلو وكان يكافح في البداية للتكيف مع المستوى العالي في الدوري الإيطالي.

ولكن هذا الموسم، ظهر لاعب الوسط الشاب لأول مرة في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول ولعب جميع المباريات الأربع في الدوري، وسجل ضد كالياري وساعد أنتي ريبيتش ضد يوفنتوس في مباراة يوم أمس.

ماذا قال ريكاردو مونتوليفو عن ساندرو تونالي؟

تحدث مونتوليفو عن ساندرو تونالي بعد المباراة، وبدأ حديثه بمقارنته مع لاعب وسط يوفنتوس والدولي الايطالي مانويل لوكاتيلي، بعد المعركة التي دارت بين لاعبي خط الوسط في مباراة يوم الأحد.

وقال مونتوليفو لـ DAZN: “أعتقد أن تونالي ينضج. لديه وعي أكثر من الموسم الماضي. اليوم، هو أكثر من مجرد بديل.”

وتابع “لوكاتيللي أكبر من تونالي بعامين، لقد فرض نفسه بالفعل في دوري الدرجة الأولى الايطالي والمنتخب الوطني.”

وختم مونتوليفو “قد يمتلك مانويل شيئًا أكثر من حيث الرؤية، وتمرير أكثر سلاسة، لكن تونالي سيصل إلى هذا المستوى. لقد نما كثيرا جسديا. كلاهما متجه لحمل قميص الآتزوري “.