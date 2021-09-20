بالفيديو: ليونيل ميسي يرفض مصافحة بوكيتينو بعد استبداله أمام ليون

بدا الغضب واضح على النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بعد قرار مواطنه ماوريسيو بوكيتينو، استبداله خلال مباراة يوم أمس بين باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي.

وغادر ليونيل ميسي المباراة واستبدل بالدولي المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 75 من المباراة، والنتيجة كانت تشير إلى التعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، إلا أن القرار لم يعجب صاحب الرقم 30، والذي عبر عن انزعاجه من القرار، بعدم مصافحة مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو.

ونجح باريس سان جيرمان في اقتناص فوز متأخر في آخر ثواني المباراة أمام ليون بفضل هدف الارجنتيني ماورو إيكاردي، في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء في باريس.

لقطة خروج ليونيل ميسي من المباراة وتجنبه مصافحة ماوريسيو بوكيتينو