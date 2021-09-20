عاجل.. تأجيل بطولة خليجي 25 إلى يناير 2023

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن تأجيل كأس الخليج "خليجي 25" لمدة عام، لتقام في 2023 بدلاً من العام المقبل 2022.



وكان من المفترض أن تقام النسخة المقبلة من كأس الخليج في العراق خلال شهر يناير/كانون الثاني، من العام المقبل.

وكشف اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قرر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي تأجيل بطولة خليجي 25 إلى شهر يناير من عام 2023".

وبناء عليه فإن كأس الخليج المقبلة ستقام بعد أشهر قليلة من إقامة كأس العالم 2022 المقرر لها بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول في قطر.

وكانت العراق حصلت على شرف تنظيم كأس الخليج في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 للمرة الثانية في تاريخها.

يذكر أن البحرين هي حامل لقب كأس الخليج حين حققت اللقب لأول مرة في تاريخها عام 2019 بالفوز في النهائي 1-0 على السعودية.