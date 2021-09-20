لأوّل مرّة في الشرق الأوسط.. دبي تستضيف بطولة " تاي بريك تنس"

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

بدأت اليوم عملية بيع التذاكر الخاصة ببطولة التنس "تاي بريك تنس" /Tie Break Tens/، نسخة المنافسات القصيرة والسريعة من رياضة كرة المضرب، والتي تستضيفها دبي مساء 22 أكتوبر 2021 ، في "كوكا كولا أرينا " ضمن " سيتي ووك".



وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم هذا النوع من سلسلة منافسات التنس بالمنطقة بمشاركة عدد من أبرز اللاعبين العالميين، الذين سيتنافسون في سلسلة من الأشواط السريعة الحاسمة لتحديد من سيفوز باللقب ويحصل على الجائزة البالغة قيمتها 500,000 درهم.

وتشكل سلسلة بطولة ’تاي بريك تنس‘ /TB10/ جزءا من السلسلة العالمية التي تم إطلاقها للمرة الأولى عام 2015 في ’رويال ألبرت هول‘ بالعاصمة البريطانية لندن. وهي الآن في عامها السابع وستأتي إلى دبي، وتضم مجموعة من أبرز النجوم العالميين في رياضة التنس.

ومن المنتظر أن تستقبل البطولة اللاعب الفرنسي غايل مونفيس، الفائز بلقب الفردي في الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس /ATP/ عشر مرات، ويحظى بمكانة بارزة بين أوساط الجمهور والمعروف بقيمته الترفيهية العالية. كما سيشارك اللاعب البريطاني ، دان إيفانز، الفائز ببطولة موراي ريفر المفتوحة في ملبورن لهذا العام. كما سيجري الكشف عن المزيد من الأسماء الأخرى في الأسابيع القادمة.

وتعتبر ’تاي بريك تنس‘ النسخة الوحيدة القصيرة للعبة التنس التقليدية المعترف بها رسميا. ولا تشمل بطولات ’تاي بريك تنس‘ أي مباريات أو مجموعات، بل فقط جولات حاسمة من عشر نقاط وتضم ثمانية لاعبين يتنافسون في جولات مصيرية لإخراج اللاعب المنافس، حيث يجري احتساب كل نقطة ويكسب الفائز الجائزة بمجملها. وهي بالتالي تشكل طريقة رائعة لمشاهدة الكثير من الحماسة والتشويق برياضة التنس خلال مدة قصيرة وذلك في ليلة واحدة فقط، مما يولد سلسلة رائعة من المنافسات المشوقة التي يصعب توقع نتائجها وتبقي الجمهور مترقبا الأحداث كاملة. وستنطلق فعالية دبي لهذه السنة مع بطولة للرجال، وهناك خطط لتوسعتها كي تضم بطولات للسيدات والصغار قريبا.

وبدأ اليوم بيع التذاكر ، وهي متوفرة عبر موقع ’كوكا كولا أرينا‘ الإلكتروني ولدى جميع منافذ بيع التذاكر في الإمارات ، شاملة 800tickets، Platinumlist، Book My Show وVirgin Megastore.

وقال جيمي بون، مدير البطولة ‘: "إنها إضافة قوية إلى الرزنامة الرياضية في دبي، ونحن متحمسون لرؤية بعض أبرز اللاعبين العالميين يأتون لاستعراض مهاراتهم بهذه اللعبة المشوقة. وسيستمتع عشاق التنس بالبطولة خصوصا وإنهم لم يروها مسبقا في المنطقة، وأنا واثق من أن هذه الرياضة ستستقطب جمهورا جديدا للاستمتاع بأمسية مليئة بالمرح بإيقاع تنافسي سريع".