الامارات | نادي إماراتي يقترب من خاميس رودريغز نجم ريال مدريد سابقاً

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي إماراتي يقترب من خاميس رودريغز نجم ريال مدريد سابقاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

اقترب النجم الكولومبي خاميس رودريغز من الانتقال إلى أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم خلال فترة الانتقالات الحالية التي تختتم الشهر المقبل.

وأوضحت صحيفة "فوتبول ريد" الكولمبية أن خاميس رودريغز نجم ريال مدريد سابقاً، دخل في محادثات مع نادي إيفرتون الإنجليزي لفسخ عقده مع النادي، أو للموافقة على انتقاله إلى أحد الأندية الإماراتية، دون أن تذكر اسم النادي.

وأضافت: "رغم غلق باب القيد في الدوريات الأوروبية، واستمرار عقد رودريغز مع إيفرتون حتى 30 يونيو 2022، ولكن اللاعب الكولومبي أبدى رغبته في الرحيل عن النادي إلى وجهة غير متوقعة، بعدما تلقى عرضاً من أحد الأندية الإماراتية".

كما أكدت صحيفة "إلتيبمو" الكولومبية، أن خاميس رودريغز سيسافر إلى الإمارات بعد وافق على عرض أحد الأندية المحلية، مشيرة إلى أنه من المتوقع حسم الصفقة خلال الأسبوع الحالي.

وأضافت: "عدم مشاركة اللاعب الكولومبي أساسياً مع إيفرتون، أسهمت في رغبة رودريغز في الرحيل، مشيرة إلى أن مدرب منتخب كولومبيا رينالدو رويدا أكد أن الانتقال إلى الإمارات أحد الخيارات المطروحة للاعب الدولي، خصوصاً أنه يرغب في الوصول إلى درجة عالية من الجاهزية للمشاركة مع المنتخب في تصفيات كأس العالم 2022".

وأشارت إلى أن خاميس رودريغز لم يلعب مع إيفرتون منذ 16 مايو الماضي عندما خسر الفريق أمام شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن رودريغز 30 عاماً يعد من أبرز اللاعبين في منتخب كولومبيا إذ بزغ مع الفريق في كأس العالم 2014 وقاده للتأهل إلى ربع النهائي، لينتقل عقب البطولة من موناكو الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة كبيرة بلغت قيمتها 75 مليون يورو، ولعب مع "الملكي" ثلاثة مواسم ثم انتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني لمدة موسمين على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل في 2020 من دون مقابل إلى إيفرتون الإنجليزي، إذ تراجعت قيمة الدولي الكولومبي السوقية من 80 مليون يورو إلى 28 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" المختص بسوق انتقالات اللاعبين.

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