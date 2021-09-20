فينجادا يكشف دوره في إقالة حسام البدري من منصب المدير الفني لمنتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - قال البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، إن تعيين كارلوس كيروش هو القرار الأنسب للمنتخب الوطني لكرة القدم في الفترة المقبلة.

وأوضح فينجادا في حواره خلال برنامج "كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة: «كيروش مدرب كبير ويمتلك سيرة ذاتية قوية»، مستطردًا: «لم يكن لي دور في إقالة حسام البدري، القرار جاء من اتحاد الجبلاية».

وتابع فينجادا: «لم يعرض عليّ أي مسئول تولي تدريب المنتخب الوطني بعد اتحاد الكرة».

وأضاف البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم أنه يعرف الجهاز المعاون لكيروش جيدا، متابعًا: «أعرف وائل جمعة ومحمد شوقي وعصام الحضري جيدا، وكانوا بين صفوف الأهلي عندما دربت الزمالك من قبل».

واختتم فينجادا: «عودة مصر للمنطقة الآمنة يزيد من فرص الصعود للمونديال ومباراتي ليبيا مفتاح التأهل».

وكان الاتحاد المصري قرر الاستغناء عن خدمات حسام البدري عقب مباراة الجابون والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) ضمن حسابات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تولي البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة منتخب "الفراعنة" حيث سيكون أولى تحدياته مباراتي ليبيا في إطار تصفيات كأس العالم.

وواصل :"أعرف الجهاز الفني جيدًا عصام الحضري ومحمد شوقي عندما كنت مدربًا للزمالك، الاختيار تم بواسطة الاتحاد المصري والجهاز لديهم الخبرات ومتأكد بمساندتهم كارلوس كيروش لأن المهمة الأولى الوصول لكأس العالم بقطر 2022".

وأشار فينجادا خلال تصريحاته :"لم أتحدث مع محمد صلاح، ضياء السيد هو من تواصل مع اللاعبين المحترفين، والتواصل يتم بجانب الجهاز الفني".

وأنهى :"ليبيا متقدمة بفارق نقطتين، الأهم بذل الجهد وغالبية اللاعبين حصلوا على راحة بدنيًا وذهنيًا، المباريات الأخيرة في الدوري لعبت في فترة قصيرة لكن الأمر مختلف الآن وأعتقد هذا سيفيد المنتخب بشكل كبير، وعلينا التركيز في المباراة الأولى ثم المباراة الثانية، نحن في عالم حقيقي وعلينا الفوز فقط (إما أن نفوز أو إما نفوز)".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يأتي في المركز الثاني برصيد (4 نقاط) بفارق نقطتين عن المنتخب الليبي متصدر المجموعة بعد الفوز على كل من الجابون بنتيجة (2-1)، ثم أنجولا بنتيجة (1-0).