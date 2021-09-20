شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والسنغال اليوم فى بطولة أفريقيا لسيدت كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب سيدات كرة السلة مع نظيره السنغالى فى ثانى مباريات كأس الأمم الأفريقية "لأفروباسكت"، التى تقام بالكاميرون وتستمر حتى 26 سبتمبر الجارى.



موعد مباراة مصر والسنغال فى بطولة الأفروباسكت موعد مباراة مصر والسنغال فى بطولة الأفروباسكت

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والسنغال فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، حيث يقام اللقاء بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.



مجموعة مصر فى بطولة أفريقيا مجموعة مصر فى بطولة أفريقيا

تقع مصر في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية، بجانب منتخبى السنغال وغينيا، وألتقي المنتخب الوطنى بالأمس مع غينيا وحقق الفوز ليحافظ على سجله أمام المنتخب الغينى بدون أى هزيمة حيث تٌعد مباراة الأمس هي السابعة بين المنتخبين في تاريخ المواجهات، ونجح المنتخب المصرى فى الفوز بكافة المواجهات السابقة أمام نظيره الغيني.



قائمة مصر فى بطولة لأفروباسكت قائمة مصر فى بطولة لأفروباسكت

وتضم قائمة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية كلا من ريم طلعت، هاجر عامر ،ندى نافع، نور على ، رنيم الجداوى، هالا مصطفى، يسرا اشرف، نورهان فؤاد، فريدة وائل ، نادين السلعاوى، ثريا محمد، ريم موسى.