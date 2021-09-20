شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعاقد مع مهاجم ودفندر فيوتشر فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى المقاصة إجراءات التعاقد مع الثنائي جون إيفيري والإيفواري سيرجي إيريك لاعبا فريق فيوتشر أف سي السابقين في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق الفيومي بالموسم المقبل.

وجاء التعاقد مع سيرجي إيريك وجون إيفيري ليكونا ثالث ورابع صفقات المقاصة في الموسم المقبل بعد محمود عادل ومحمود حمد.

وأعلن عصام سراج، مستشار التسويق في نادي مصر المقاصة، تغيير اسم الفريق ليصبح "هويدي الفيوم" خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن إدارة النادي ستقوم بإخطار كافة الجهات المعنية بالتغيير.

وقال سراج، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "نادي مصر المقاصة سيتم تغيير اسمه ليصبح هويدي الفيوم، وسنقوم بإخطار كل الجهات المعينة بذلك، بمجرد الانتهاء من الشعار الجديد للنادي".

وأضاف مستشار التسويق في نادي مصر المقاصة: "لدينا طموح في التواجد بمركز جيد في جدول ترتيب الدوري وليس مجرد البقاء فقط".