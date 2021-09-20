شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. وليد سليمان يصعد بالأهلى لنهائى الكونفدرالية لأول مرة فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 20 سبتمبر 2014، فاز الأهلى على القطن الكاميرونى بملعبه فى جاروا بهدف دون رد سجله وليد سليمان، فى ذهاب نصف نهائى بطولة الكونفدرالية، ليضع الأهلى أولى قدميه فى نهائى البطولة لأول مرة فى تاريخه والتى توج بها المارد الأحمر فى النهائى بهدف عماد متعب الشهير فى سيوى سبورت الإيفوارى بالوقت القاتل.

وشارك وليد سليمان في 276 مباراة بجميع البطولات بإجمالى 15823 دقيقة لعب ونجح في تسجيل 67 هدفاً وصنع 47 هدفاً،وحقق الحاوى مع الأهلي خلال مسيرته 15 بطولة منها 5 ألقاب دورى، و2 كاس مصر، و3 كأس السوبر المحلى، بالإضافة إلى ثلاث بطولات لدوري الابطال الافريقى وواحدة كونفدرالية بجانب كأس السوبر الافريقى فضلا عن برونزية كأس العالم للأندية، ورغم أن الإصابة تخطف الحاوي أوقاتا كثيرة إلا أن يعود متألقاً ولا يعرف للشيب طريقاً فلم يهزمه الزمن وبات يغرد احلي الالحان في مباريات المارد الأحمر.

وكانت أهداف الحاوى ولمساته حاسمة فى العديد من البطولات التى توج بها الأحمر، ويتذكر له الجمهور الأهلاوى هدفه الثانى والذى منح الفريق الأحمر لقب دورى أبطال أفريقيا عام 2012 على حساب الترجي، بالإضافة إلى مساهمته فى التتويج بالكونفدرالية عام 2014 بعرضية رائعة على رأس عماد متعب، وكذلك أحرز سليمان هدفاً غالياً لكل جماهير الأهلى فى مرمى الزمالك خلال لقاء الفريقين فى إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام ، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و202 و2021 .