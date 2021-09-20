شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. وليد سليمان يصعد بالأهلى لنهائى الكونفدرالية لأول مرة فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 20 سبتمبر 2014، فاز الأهلى على القطن الكاميرونى بملعبه فى جاروا بهدف دون رد سجله وليد سليمان، فى ذهاب نصف نهائى بطولة الكونفدرالية، ليضع الأهلى أولى قدميه فى نهائى البطولة لأول مرة فى تاريخه والتى توج بها المارد الأحمر فى النهائى بهدف عماد متعب الشهير فى سيوى سبورت الإيفوارى بالوقت القاتل.
وشارك وليد سليمان في 276 مباراة بجميع البطولات بإجمالى 15823 دقيقة لعب ونجح في تسجيل 67 هدفاً وصنع 47 هدفاً،وحقق الحاوى مع الأهلي خلال مسيرته 15 بطولة منها 5 ألقاب دورى، و2 كاس مصر، و3 كأس السوبر المحلى، بالإضافة إلى ثلاث بطولات لدوري الابطال الافريقى وواحدة كونفدرالية بجانب كأس السوبر الافريقى فضلا عن برونزية كأس العالم للأندية، ورغم أن الإصابة تخطف الحاوي أوقاتا كثيرة إلا أن يعود متألقاً ولا يعرف للشيب طريقاً فلم يهزمه الزمن وبات يغرد احلي الالحان في مباريات المارد الأحمر.
وكانت أهداف الحاوى ولمساته حاسمة فى العديد من البطولات التى توج بها الأحمر، ويتذكر له الجمهور الأهلاوى هدفه الثانى والذى منح الفريق الأحمر لقب دورى أبطال أفريقيا عام 2012 على حساب الترجي، بالإضافة إلى مساهمته فى التتويج بالكونفدرالية عام 2014 بعرضية رائعة على رأس عماد متعب، وكذلك أحرز سليمان هدفاً غالياً لكل جماهير الأهلى فى مرمى الزمالك خلال لقاء الفريقين فى إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا
كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.
وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ23 لقبا قاريا حتى الآن.
على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."
فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.