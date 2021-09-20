شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك الصباحى.. كارتيرون يجتمع مع اللاعبين وتقسيم الفريق لـ4 مجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الصباحي على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب الحالي.

وشرح المدير الفني للاعبين خطة تدريب اليوم وطالبهم بالتركيز في الفترة الحالية خاصة وأن الزمالك مقبل على مباريات مهمة سواء محليا أو أفريقيا.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية وتأهيلية قبل انطلاق المران الصباحي، ثم خصص الجهاز الفني فقرة بدنية للاعبين في بداية التدريب.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات، وأدت كل مجموعة تدريبات بدنية تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه المسائي في السادسة والنصف مساءً على الملعب الفرعي باستاد برج العرب.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.