شكرا لقرائتكم خبر عن 27 سبتمبر أخر موعد لإرسال قوائم الأندية المشاركة بالبطولة العربية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد العربى لكرة السلة يوم 27 سبتمبر الجارى ليكون أخر موعد لتلقى قوائم الأندية المشاركة فى منافسات البطولة العربية التى تستضيفها الإسكندرية في الفترة من 29 سبتمبر حتى 9 أكتوبر المقبل.

ويشارك بالبطولة 18 فريقا هم كل من الاتحاد السكندري والأهلي من مصر والشارقة والبطائح من الإمارات والكويت واليرموك من الكويت والميناء وشعب حضرموت من اليمن والغرافة والوكرة من قطر واليوناني السوداني الرياضي والزهراء الرياضي من تونس والمنامة البحريني وبيروت اللبناني والفتح السعودي واتحاد الفتح المغربي ووداد بوفاريك وأسرة سريع مدينة بليدة من الجزائر واعتذار كل من الكرامة السوري وخدمات البريج الفلسطيني.

وتجرى اليوم فعاليات قرعة البطولة العربية لكرة السلة للأندية الأبطال، فى نسختها الخامسة والعشرون، بخاصية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة مندوب عن كل فريق من المشاركين بالبطولة.