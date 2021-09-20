شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتح ملف تمديد عقد عماد حمدى بفرمان طلعت يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة فتح ملف تمديد تعاقد عماد حمدى لاعب خط وسط الفريق، الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفني للفريق والذى يرى اللاعب من أهم الاعمدة الأساسية في تشكيل الدراويش ولا يمكن الاستغناء عنه مشدداً على ضرورة إنهاء هذا الملف سريعاً قبل أن تلقى عماد حمدى عروض مغرية تمنع استمراره في القلعة الصفراء لاسيما بعد تألقه هذا الموسم.

وتحدث طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن التحديات التي تواجه الدراويش في الفترة المقبلة، موضحا أن الفريق يحتاج لـ6 صفقات سوبر، وأنه يشرف على تدريبات جماعية للدراويش هذه الأيام بتواجد 17 لاعبا فقط، منهم 3 لاعبين مصابين إصابات قد يطول غيابها عن الملاعب.

وأضاف طلعت يوسف، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر يمتلك سيرة ذاتية كبيرة للغاية.

وتابع يوسف: "تواجد كارلوس كيروش ونجاحه معتمد على النتائج، وهو مدرب من الكبار في أوروبا، ويحتاج وقت للتأقلم مع منتخب مصر للوصول للأداء المطلوب".

واستطرد: "منتخب مصر لابد أن تكون هناك مباريات ودية، وهذا ما وقع فيه حسام البدري المدير الفني السابق، وأسلوب إدارة المنتخب تحت إدارته لم تكن موفقة فقط، ولكن له كل الإحترام".

وأردف: "كارلوس كيروش يستطيع تحقيق آمال الجماهير المصرية، وهو يمتلك تاريخا كبيرا، ولكن التدريب القليل في القارة الأفريقية يمثل خطورة عليه، ولكن الخبرات تكون فارقة خلال هذه الفترة".

واختتم: "منتخب مصر يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات، وأتمنى التوفيق خلال مبارتي ليبيا وتحقيق الفوز والصعود لكأس العالم".