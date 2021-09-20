شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يتوج بالسوبر الـ11 فى تاريخه بثلاثية على حساب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 20 سبتمبر 2019، توج النادى الأهلى ببطولة كأس السوبر المحلى بعد فوزه على غريمه التقليدى الزمالك 3-2، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية ليحصد المارد الأحمر لقبه رقم 11 فى تاريخه ببطولة السوبر، سجل الأهداف كل من: جونيور أجايى "هدفين" وحسين الشحات فى الدقائق 20 والدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، والدقيقة 48 من الشوط الثانى للأهلي.. ومحمود علاء " هدفين" فى الدقيقتين 64 و78 للزمالك.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام ، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و202 و2021 .