شكرا لقرائتكم خبر عن داميون لوي ينتظم في تدريبات الاتحاد السكندري بعد العودة من بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم اليوم الاثنين الجامايكي داميون لوي، مدافع الفريق السكندري، للتدريبات الجماعية لزعيم الثغر، عقب عودته من بلاده، في الساعات الماضية، استعدادا للدخول في أجواء استعدادات النادي للموسم الجديد المقرر انطلاقه نهاية شهر أكتوبر المقبل.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، بقيادة مدربه حسام حسن، الفوز على فريق طلائع الأسطول البحري، بأربعة أهداف لهدف واحد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس الأحد، في إطار الاستعداد للموسم الجديد من الدوري.

أحرز أهداف الاتحاد كل من الأنجولى مابولولو ومصطفى إبراهيم وبن جمين وكريم ممدوح من ضربة جزاء ليطمئن حسام حسن على جاهزية اللاعبين.

وكان حسام حسن قد سجل 17 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى الأولى قبل الاستغناء عن خالد قمر وكريم يحيى ومحمود رزق ومحمود شعبان، وعلم ”الخليج 365” أن إدارة الاتحاد ستقوم باستبدال اللاعبين، على أن تتم إضافة جميع اللاعبين بالقائمة الثانية.

وأبدى حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، رضاه عن مستوى الصفقات الجديدة التى أبرمها الجهاز الفنى، بقيادة مدير الكرة إبراهيم حسن، وبالتعاون مع رئيس النادى محمد مصيلحى.