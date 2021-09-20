شكرا لقرائتكم خبر عن رغم عدم وجوده فى قمة الأهلى والطلائع.. رقم مميز لكارتيرون بالسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فى السابعة مساء غد الثلاثاء، مع نادى طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى في كأس السوبر المصري.

ويدخل الأهلى المباراة بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح.

ويأمل موسيمانى في إضافة بطولة جديدة في دولاب بطولات الأهلى، خاصة أن بطولة السوبرالمصري هي البطولة التى يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بها برصيد 11 لقب يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب ثم لقب من نصيب المقاولون العرب ومثله لحرس الحدود.

نجح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك في حل عقدة عمرها 18 سنة للمدربين الأجانب في قيادة الفريق الأبيض ببطولات السوبر المصري بعدما قاد فريقه للفوز باللقب الرابع على حساب الأهلي بضربات الترجيح في النسخة رقم 17 من البطولة والتى أقيمت فى 20 فبراير 2020 وانتهت بفوز الفارس الابيض 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل السلبى .

وقبل تتويج كارتيرون بكأس السوبر مع الزمالك كان أخر فوز للفارس الأبيض بالبطولة تحت قيادة أجنبية مع البرازيلي كارلوس كابرال حينما توج باللقب في 2002 على حساب المقاولون العرب في النسخة الثانية من السوبر.